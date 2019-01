Stromboli, si intensifica l’attività del vulcano: elevato il livello di allerta, scatta lo “stato di pre-allarme” [LIVE]

Elevato da ‘attenzione’ a ‘preallarme’ il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale fa riferimento a un aumento del rischio dell’attivita’ esplosiva, con caduta di materiale vulcanico, presenza di gas potenzialmente nocivi in area craterica, e possibile emissione di colate laviche. Interessate l’area sommitale oltre quota 400 metri e la Sciara del fuoco. Il sindaco Marco Giorgianni ha diposto che “le escursioni con le guide vulcanologiche si potranno effettuare fino a 400 metri d’altezza“. Fino a ieri si poteva arrivare in cima fino a quota 900 metri.