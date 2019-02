Aipas: le sfide di una nuova Space Economy

New space economy: sfide e opportunità per armonizzare politica, industria e ricerca nel settore spaziale. Questo il titolo del workshop organizzato ieri 20 febbraio dall’Aipas all’Auditorium dell’Agenzia spaziale italiana, alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Obiettivo dell’incontro, discutere le nuove frontiere della space economy, che offre un approccio differente alla realizzazione delle missioni spaziali: partecipazione sempre più attiva del settore privato, riduzione dei costi e un maggior numero di lanci all’anno.

Durante il suo intervento – riporta Global Science – il Ministro ha sottolineato l’impatto di questa nuova space economy a livello mondiale e il ruolo di primo piano svolto dall’Italia.

Un concetto ripreso anche dal Commissario straordinario dell’Asi Piero Benvenuti: “La new space economy è la nuova avventura – e ha commentato Benvenuti – che comprende il coinvolgimento del privato nell’utilizzo dei dati spaziali e la commercializzazione dei dati per quanto possibile per produrre servizi utili alla società.”