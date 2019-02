Bimbo di 5 anni cade in un pozzo: salvato dopo 16 ore

Salvato dopo 16 ore un bambino di 5 anni, caduto ieri in un pozzo, in un villaggio a 70 km da Pune, nello stato del Maharastra, nell’India occidentale.

Ravi Pandit Bhil, figlio di un muratore, era rimasto intrappolato a circa 60 metri di profondità mentre giocava con alcuni amici.

Le operazioni di salvataggio hanno tenuto col fiato sospeso il Paese: il pensiero è tornato alla recente tragedia dell’annegamento di 16 minatori, uccisi dal crollo di una parete nel cunicolo dove stavano scavando. Sono travolti da una bomba d’acqua sotterranea, in una miniera illegale, nel Meghalaya.