Domani a Milano Metropoli Agricole 2019: un’iniziativa della Coalizione Cambiamo Agricoltura

Fondazione Cariplo e la Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura, insieme all’Università degli Studi di Milano, Cooperazione e Tecnologia, CIA, Rete Semi Rurali ed Osservatorio per l’agroecologia, organizzano insieme l’edizione 2019 di “Metropoli Agricole” (Milano 22 febbraio 2019, Aula Magna Università Statale di Milano), con l’obiettivo di alimentare la riflessione e il confronto su un’agricoltura basata sul presidio del territorio, la riqualificazione del paesaggio, la sostenibilità dei processi produttivi, la salubrità delle colture, l’equità delle transazioni, la riduzione degli sprechi. Nell’edizione di quest’anno, il tema che farà da filo conduttore saranno gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (o SDGs) che le Nazioni Unite hanno fissato per il 2030. L’agricoltura è uno dei fattori chiave per raggiungere questi obiettivi sia sotto il profilo sociale che in relazione alle sfide dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. Per rispettare gli impegni dell’Agenda 2030 occorrono un cambiamento nelle politiche agricole di ampia scala e una applicazione locale dei nuovi modelli proposti dall’agroecologia per progettare sistemi agro-alimentari sostenibili.

Questa edizione di Metropoli Agricole proporrà quindi un dialogo fra esponenti del mondo delle istituzioni, rappresentanti degli ambiti scientifici, società civile e mondo agricolo che forniranno visioni e spunti di riflessione, riferendosi ad esempi concreti di ciò che nel nostro territorio si sta facendo, non dimenticando il processo in corso di riforma della PAC post 2020.

La sessione della mattina sarà aperta dall’intervento introduttivo di Gianfranco Bologna, Coordinatore del gruppo di lavoro ASVIS, membro del Club di Roma e Direttore scientifico del WWF Italia, sul tema “Un sistema agricolo sostenibile nell’Antropocene”, seguirà una tavola rotonda per approfondire il tema “La sfida della PAC per lo sviluppo sostenibile”. La sessione del pomeriggio sarà invece dedicata al tema “Agricoltura e territori” con le presentazioni dei progetti finanziati da Fondazione Cariplo e dibattito sulle tematiche emerse.