Astronomia, i misteri della Luna che neanche la NASA riesce a spiegare

La luna è il “vicino” più prossimo della Terra e ci regala spesso eventi astronomici che ci lasciano a bocca aperta. La NASA ha trascorso gli ultimi decenni a studiare il nostro satellite, facendo persino atterrare 12 dei suoi astronauti sulla sua superficie. Ora la corsa allo spazio sembra essere ripresa e la luna rappresenta il punto di partenza per il grande obiettivo di raggiungere Marte. Israele ha da poco lanciato Bereshit, il primo lander privato a tentare un atterraggio sulla luna, dove dovrebbe arrivare il prossimo 11 aprile. Se tutto andrà per il verso giusto, Israele diventerà il quarto stato a compiere un allunaggio controllato, dopo Russia, USA e Cina.

Nonostante tutti questi anni di ricerca, però, sono ancora innumerevoli i misteri che circondano il nostro satellite, così come le risposte che sfuggono ai nostri scienziati spaziali. Ecco allora 4 domande sulla luna a cui non abbiamo ancora una risposta.

Origine della luna

Come si sia formata esattamente la luna è un argomento che fa scervellare gli esperti da secoli, nonostante sembri che la luna sia nata da un’enorme collisione spaziale. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che un oggetto dalle dimensioni di Marte si sia schiantato sulla Terra circa 4,5 miliardi di anni fa, lanciando detriti di roccia nello spazio. I detriti provocati da questa collisione sono finiti nell’orbita della Terra, combinandosi alla fine in un singolo oggetto.

Ma per creare abbastanza detriti per formare la luna, la collisione avrebbe dovuto essere abbastanza grande da portare la Terra fuori orbita. Il Prof. Christopher Palma, astrofisico della Penn State, ha dichiarato: “Anche dove pensiamo di avere le migliori risposte sulla luna, stiamo ancora indagando. La collisione doveva essere abbastanza forte da gettare un’enorme quantità di materiale nell’orbita intorno alla Terra, ma non così forte da distruggere la Terra”. In conclusione, ciò che ha colpito la Terra e con quale forza rimane ancora un mistero.

Come è arrivata l’acqua sulla luna?

La NASA ha trovato l’acqua sulla luna per la prima volta nel 2009 sotto forma di ghiaccio intrappolato sotto la sua superficie ma i suoi scienziati non riescono a spiegare esattamente come sia arrivata lì. Alcuni ritengono che ci sia stato un periodo in cui la Terra e la luna erano bombardate da asteroidi e comete. Alcuni di questi oggetti potrebbero aver portato l’acqua sulla superficie della luna e potrebbero aver creato gli oceani della Terra.

Ma una recente analisi delle rocce lunari portate sulla Terra durante le missioni Apollo 15 e 17 negli anni ’70 hanno dato origine ad una nuova teoria. La composizione chimica delle rocce suggerisce che l’acqua sepolta all’interno della luna sia stata trasportata in superficie da eruzioni vulcaniche. Questo significherebbe che i depositi d’acqua del satellite roccioso sono lì da molto più tempo di quanto possa essere spiegato dalle collisioni di rocce spaziali.

“Trappole fredde” sulla luna

La luna non ha atmosfera e quindi non ha un “cuscinetto” contro i raggi solari. Di conseguenza, la temperatura della sua superficie schizza a +126,6°C di giorno e piomba a -108°C di notte. Mentre qualsiasi cosa esposta al sole si arrostirebbe con il suo calore, qualsiasi punto permanentemente all’ombra potrebbe offrire ghiaccio lunare. Molte delle cosiddette “trappole fredde” si trovano sul lato nascosto della luna, ossia sul lato che non è mai rivolto verso la Terra e quindi “nascosto” ai telescopi terrestri.

Quello che potrebbe essere nascosto in queste regioni ghiacciate è ancora sconosciuto agli scienziati, ma esse potrebbero contenere acqua ghiacciata insieme ad una serie di prove conservate dai primi millenni di vita della luna. La sonda Chang’e 4 della Cina, atterrata sul lato nascosto del satellite il 3 gennaio scorso, esplorerà la composizione chimica di una trappolare fredda, conosciuta come il cratere da impatto Von Kármán.

C’è vita sulla luna?

Una delle più grandi domande con cui si confrontano gli esperti è se ci sia vita aliena sulla luna. A parte i soliti complotti sugli omini verdi, alcuni scienziati credono che l’acqua conservata sotto la superficie del satellite possa contenere antichi microbi. “Un’idea per l’origine della vita è che i suoi elementi fondamentali siano stati portati dalle comete. Potrebbero esserci resti di essi nel ghiaccio sulla luna”, ha concluso Palma. Gli scienziati non lo sapranno con certezza fin quando non invieranno una sonda (o un essere umano) sulla luna armata di un’enorme trivella.