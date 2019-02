Morbillo, OMS: il paradosso, in Europa mai così tanti vaccinati e casi nel 2018

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che nel corso del 2018 mai così tanti bambini sono stati vaccinati contro il morbillo, ma si tratta di progressi disomogenei tra e all’interno dei vari Paesi: a causa di ciò sono aumentati i gruppi di persone suscettibili non protette, tanto da raggiungere un numero record di cittadini colpiti dal virus.

Nel 2018 il morbillo ha provocato la morte di 72 bambini e adulti nella regione europea. Secondo i rapporti dei vari Paesi, da gennaio a dicembre 2018 (ricevuti dal 1° febbraio 2019), 82.596 persone in 47 dei 53 Stati monitorati hanno contratto il morbillo. Nei Paesi che hanno riportato dati di ospedalizzazione, quasi i due terzi (il 61%) dei casi di morbillo hanno richiesto un ricovero. Il numero totale di persone infettate dal virus nel 2018 è stato il più alto di questo decennio: 3 volte il totale riportato nel 2017 e 15 volte il record del 2016.

L’ondata di casi di morbillo nel 2018 ha seguito un anno in cui la regione europea ha raggiunto la copertura più alta mai stimata per la seconda dose di vaccinazione contro il morbillo (90% nel 2017).