Freddo estremo negli USA, ecco le temperature record che testimoniano la potenza di questa ondata di gelo [DATI]

I record sono stati infranti a decine negli Stati Uniti a causa del vortice polare che negli ultimi giorni di gennaio ha scatenato sul Midwest il freddo più intenso degli ultimi anni. Quando il vortice polare dal Canada si è esteso verso sud, le temperature sono crollate a -28°C dal North Dakota al nord dell’Illinois durante le ore mattutine sia di mercoledì 30 che di giovedì 31 gennaio.

La minima di -38,8°C registrata a Mount Carroll, in Illinois, è stata rivista da una commissione per determinare se la minima record dell’Illinois fosse stata battuta nella mattina di ieri, 31 gennaio. L’attuale record per lo stato è di -37,7°C, stabilito a Congerville il 5 gennaio del 1999. I forti venti hanno reso il freddo estremo ancora più letale, con le temperature percepite che sono scese oltre i -45°C in diverse zone. In una situazione simile, il congelamento della pelle esposta a simili condizioni può avvenire nell’arco di qualche minuto.

Ecco l’eccezionalità di questa ondata di gelo senza precedenti racchiusa nei suoi numeri più significativi.

-60,5°C Thief River Falls , in Minnesota, nella sera del 29 gennaio.

, in Minnesota, nella sera del 29 gennaio. -48,8°C : la temperatura reale più bassa registrata a Cotton , ancora in Minnesota, nella mattina del 31 gennaio.

: la temperatura reale più bassa registrata a , ancora in Minnesota, nella mattina del 31 gennaio. -38,8°C : la temperatura minima registrata a Mount Carroll , in Illinois, nella mattina del 31 gennaio. Se confermata, sarebbe il nuovo record per lo stato dell’Illinois.

: la temperatura minima registrata a , in Illinois, nella mattina del 31 gennaio. Se confermata, sarebbe il nuovo record per lo stato dell’Illinois. 8 ore consecutive di temperature percepite al di sotto di -53,8°C a Grand Forks , North Dakota, il 29 gennaio.

di temperature percepite al di sotto di a , North Dakota, il 29 gennaio. -30,5°C : minima record a Chicago nella mattina del 30 gennaio, la più bassa dalla metà degli anni ’80.

: minima record a nella mattina del 30 gennaio, la più bassa dalla metà degli anni ’80. 15 volte che le temperature sono state a o sotto -29,4°C a Chicago da quando sono iniziate le registrazioni negli anni del 1870.

che le temperature sono state a o sotto a da quando sono iniziate le registrazioni negli anni del 1870. 14 ore consecutive di temperature percepite sotto i -45,5°C a Minneapolis , Minnesota, nella sera/notte del 29 gennaio.

di temperature percepite sotto i a , Minnesota, nella sera/notte del 29 gennaio. 1996 : l’ultima volta in cui le temperature sono state così basse a Minneapolis . La città ha registrato una minima di -33,3°C nella mattina del 30 gennaio.

: l’ultima volta in cui le temperature sono state così basse a . La città ha registrato una minima di nella mattina del 30 gennaio. 34,4°C : la differenza di temperatura tra le minime mattutine di Key West, in Florida , e Key West, in Iowa , il 30 gennaio.

: la differenza di temperatura tra le minime mattutine di Key West, in , e Key West, in , il 30 gennaio. 9 stati nel Midwest e nel New England hanno registrato una temperatura al di sotto di -25,5°C (la minima di Utqiagvik, in Alaska) nella mattina del 31 gennaio. Questi stati sono: North Dakota, South Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan e New Hampshire.

Minime record battute

-42,7°C International Falls , in Minnesota (Record precedente: -37,2°C del 1996)

, in Minnesota (Record precedente: -37,2°C del 1996) -36,1°C a Moline , Illinois (Record precedente: -32,7°C del 16 gennaio 2009)

a , Illinois (Record precedente: -32,7°C del 16 gennaio 2009) -35,5°C a Grand Forks , North Dakota (Record precedente: -33,8°C del 1996)

a , North Dakota (Record precedente: -33,8°C del 1996) -34,4°C a Cedar Rapids , Iowa (Record precedente: -33,8°C del 15 gennaio del 2009)

a , Iowa (Record precedente: -33,8°C del 15 gennaio del 2009) -34,4°C a Rockford , Illinois (Record precedente: -32,7 del 10 gennaio del 1982)

a , Illinois (Record precedente: -32,7 del 10 gennaio del 1982) -32,2°C a Madison , Wisconsin (Record precedente: -30°C del 1985)

a , Wisconsin (Record precedente: -30°C del 1985) -29,4°C a Milwaukee , Wisconsin (Record precedente: -26,1°C del 1899)

a , Wisconsin (Record precedente: -26,1°C del 1899) -28,8°C a South Bend , Indiana (Record precedente: -23,8°C del 1936)

a , Indiana (Record precedente: -23,8°C del 1936) -25,5°C a Detroit, Michigan (Record precedente: -21,6°C del 1920)

Questa terribile ondata di gelo ha provocato almeno 21 vittime e ha portato alla chiusura di scuole, università e uffici pubblici, ad importanti alterazioni del traffico e alla sospensione di molti servizi postali. “Un’intera generazione se ne è andata senza vivere questo tipo di freddo nell’area di Chicago”, che sta facendo un po’ da “epicentro del freddo estremo”, ha dichiarato Mike Doll, meteorologo di AccuWeather. Per il sollievo dei residenti, questo gelo sarà sostituito da aria più mite già nel corso del weekend, con le temperature che aumenteranno drasticamente, in alcuni casi con uno shock termico di 20-30°C.