Venezia: incendio su nave al largo di Chioggia, terminate le operazioni di spegnimento

“Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio sulla nave “HALA B”, mercantile Bulk Carrier di 115 mt battente bandiere Belize con un carico di legname“: lo rende noto la Guardia Costiera. “Dopo l’allarme per l’incendio sviluppatosi verso le ore 18 di ieri nei locali adiacenti la sala macchine, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Chioggia ha coordinato le operazioni di evacuazione e salvataggio delle 18 persone di equipaggio, e l’intervento di 6 rimorchiatori ed un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco. La tempestività dell’intervento effettuato mediante il costante raffreddamento operato dai rimorchiatori con i cannoni ad acqua delle zone della nave interessate dal fuoco ha impedito il propagarsi dell’incendio, consentendo il suo progressivo ridimensionamento a minori focolai, fino a rendere possibile, all’incirca verso le ore 01.15, l’intervento a bordo delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, trasbordate dal loro mezzo nautico e dalle motovedette della Guardia Costiera.”

L’ispezione ai locali ed il progressivo spegnimento dei focolai residui “si è concluso intorno alle ore 03.30, quando i Vigili del Fuoco hanno dichiarato l’avvenuta estinzione degli incendi a bordo. Durante l’intera nottata e nell’odierna mattina i mezzi navali “CP 287”, “CP826” e “CP541” delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Venezia e Chioggia, nonché l’elicottero “Nemo 11” del 3° Nucleo Aereo di Pescara hanno sorvegliato la nave alla fonda ed il circostante specchio acqueo per monitorare l’eventuale insorgere di rischi per la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino al momento non sussistenti.”