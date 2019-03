Il cambiamento climatico “è una triste realtà, necessario agire con fermezza e risolutezza”

“Inizia stamane a Nairobi, la quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’ambiente. I 193 Stati membri dell’Onu si riuniscono per affrontare l’urgente sfida del cambiamento climatico. Inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse, allevamenti intensivi ed emissioni di CO2 al centro dei lavori del summit che avrà termine venerdì 15 marzo, stessa data in cui è prevista la grande mobilitazione mondiale “Global Strike For Future”, promossa dal neonato movimento giovanile “Friday For The Future”. L’originale ed efficace iniziativa della sedicenne attivista svedese Greta Thunberg, sembra si stia diffondendo a macchia d’olio in oltre 60 Nazioni del mondo, con adesioni da parte di grossi centri metropolitani come di piccoli paesini non solo di studenti, ma anche di migliaia di adulti e ben 3.000 scienziati“, spiega in una nota la Dott.sa Angela E.M. Morabito, Antropologa, Presidente Ass.ne No Profit Change Destiny. “Il cambiamento climatico è una triste realtà ed agire con fermezza e risolutezza è l’unica arma che si possa utilizzare per vincere una guerra assurda creata dalla scellerata azione umana, mossa unicamente dall’avidità e noncurante delle drammatiche conseguenze che ognuno di noi è costretto ad affrontare.

Noi della Change Destiny, non nuovi a questa tematica (con coraggio e sacrificio portiamo avanti il Progetto Warning Climate Change ) affrontata anche col supporto della Diocesi di Lamezia Terme nel corso del Convegno “ S.O.S. Ambiente. Uniti a Tutela della Casa Comune” il 15 dicembre scorso, non possiamo che sostenere e promuovere l’iniziativa, auspicando che il prossimo 15 marzo in ogni angolo della Calabria giovani e meno giovani facciano sentire la propria voce con un’azione pacifica di protesta, seria e motivata (possibilmente supportata, anche solo per qualche giorno, dall’eliminazione dalla propria dieta della carne, principale fonte di CO2 e di impoverimento del Pianeta), per far fronte agli effetti già in atto del Climate Change.”