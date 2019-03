Clima, studio: l’UE può tagliare le emissioni del 50% al 2030

Secondo un rapporto elaborato da Sandbag, think tank specializzato in politiche climatiche, l’Europa disporrebbe già di tecnologie e legislazione per rispettare l’impegno di riduzione delle emissioni di almeno il 40% entro il 2030: secondo le proiezioni di Sandbag, le legislazioni già approvate dall’UE, come il pacchetto energia pulita che riceverà il via libera dalla plenaria di Strasburgo oggi, le nuove regole per tagliare le emissioni di automobili e le annunciate chiusure di impianti energetici a carbone in tutta Europa, avrebbero il potenziale per ridurre del 50% le emissioni di gas serra.

Secondo Sandbag, ciò implica che la discussione sulle ambizioni climatiche dell’Europa nel 2030 dovrebbe concentrarsi su una riduzione di “almeno il 50%” delle emissioni rispetto ai livelli del 1990.