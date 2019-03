“I grandi progetti di rigenerazione urbana”: convegno all’università Bocconi di Milano

Milano sta vivendo una fase di trasformazione e sviluppo particolarmente interessante, collocandosi tra le città globali più attrattive anche in termini di investimenti immobiliari, con importanti sviluppatori nazionali e internazionali impegnati in ambiziosi progetti. Sostenibilità e innovazione costituiscono gli elementi principali di questo processo.

Per comprenderne le caratteristiche e le dinamiche sottostanti l’Osservatorio Smart City dell’Università Bocconi organizza un incontro, su invito, con i protagonisti e i testimoni della trasformazione urbana di Milano, tra i quali il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Tema: “Milano una città in trasformazione: i grandi progetti di rigenerazione urbana”, organizzato da GREEN e Dipartimento Studi Giuridici A. Sraffa – Università Bocconi, che si terrà mercoledì, 3 aprile 2019, ore 14.30-18.00, nell’Aula AS03, Via Roentgen 1, Milano.

Il programma dei lavori:

14.00 – 14.30 Registrazione partecipanti

14.30 – 15.00 Introduzione e coordinamento

Giuseppe Franco Ferrari, coordinatore Osservatorio Smart City, Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa, Università Bocconi

Edoardo Croci, coordinatore Osservatorio Smart City, GREEN Università Bocconi

15.00 – 16.30 I protagonisti della trasformazione smart e sostenibile di Milano

Intervengono:

Mario Abbadessa, Amministratore Delegato, Hines Italy

Nadia Boschi, Head of Sustainability Italy & Continental Europe, Lendlease

Manfredi Catella, Amministratore delegato, COIMA

Alexei Dal Pastro, Amministratore delegato Italia, Covivio

Carlo De Vito, Presidente, FS Sistemi urbani

Attilio Di Cunto, Amministratore Delegato, Euromilano

16.30 – 17.30 Tavola rotonda: La generazione di valore attraverso la trasformazione urbana

Partecipano:

Luca Asti, Presidente, Gruppo Giovani Imprenditori Edili Assimpredil ANCE

Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia

Pietro Mazzi, Responsabile Real Estate, Banca IMI

Renzo Misitano, Direttore sviluppo immobiliare, DeA Capital Real Estate sgr

Gualtiero Tamburini, Presidente, Sorgente sgr

17.30 – 18.00 Conclusioni

Giuseppe Franco Ferrari, coordinatore Osservatorio Smart City, Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa, Università Bocconi

Edoardo Croci, coordinatore Osservatorio Smart City, GREEN Università Bocconi