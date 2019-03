Incidente aereo Ethiopian Airlines: Save the Children conferma la morte del suo operatore

“E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children.

“Tamirat era di base ad Addis Abeba, ma il suo lavoro lo vedeva impegnato in molti contesti del mondo dove era apprezzato da tutti per le sue grandi qualità, in particolare per le sue spiccate capacita’ di formatore“, riferisce Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia.