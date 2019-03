Ami il mare? In Liguria nasce un nuovo lavoro, l’avvistatore di cetacei

Bella notizia in Liguria per tutti gli appassionati di natura marina, infatti la Regione lancia una nuova figura professionale: l’accompagnatore di turismo marino, attività legata soprattutto alle gite in mare per avvistare i cetacei.

L’idea è nata dagli assessori regionali al Turismo e alla Formazione Gianni Berrino e Ilaria Cavo, ed è stata illustrata al convegno “E’ possibile coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo turistico?“.



“Il turismo sostenibile e’ un tema del programma regionale. Per la Liguria e’ importante la promozione del mare. Per l’osservazione dei cetacei, ad esempio, e’ emersa l’opportunità, in collaborazione con l’assessore Cavo, di inserire la figura professionale di Accompagnatore di turismo marino“.

Proprio questa figura assisterà ed accompagnerà i turisti in escursioni marine fornendo informazioni su territorio, fauna e zone di pregio naturalistico, inoltre dovrà avere dimestichezza con l’attrezzatura di avvistamento della biodiversità marina da natante.

Per esercitare la professione servirà frequentare un corso di formazione della Regione, che rilascerà un attestato. Per questo e altri corsi professionali gli stanziamenti regionali ammontano a 5 milioni di euro.