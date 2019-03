Mattarella: “E’ stata la colpa degli uomini a provocare lutti, più che la natura”

“E’ stata la colpa degli uomini a provocare lutti, più che la natura“: lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera pubblicata dal quotidiano la Tribuna di Treviso, a pochi giorni dalla sua visita ufficiale nel Bellunese, area duramente colpita dall’ondata di maltempo di fine ottobre 2019. “La coscienza dei propri limiti non esonera tuttavia da responsabilità, anzi dovrebbe spingere anzitutto le istituzioni a esercitarle con sempre maggiore impegno e rispetto, anche degli equilibri dell’eco-sistema. Responsabilità che, partendo dal prestare adeguato soccorso a chi è colpito e dal ripristino delle condizioni pre-esistenti dei territori, si devono porre l’obiettivo prioritario della prevenzione, tanto necessaria quanto purtroppo sottovalutata, o trascurata, per troppo tempo“.