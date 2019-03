Previsioni Meteorologiche e Climatiche: a Bologna la Prima Conferenza Nazionale

La nascita di Italia Meteo, il trasferimento in Italia del centro di calcolo dell’ECMWF: due eventi che contribuiscono a stimolare attenzioni e aspettative sulle previsioni meteorologiche e climatiche nel nostro Paese e sulle implicazioni future nei settori della ricerca, delle applicazioni e dei relativi servizi legati alle attività di previsione.

Le associazioni SISC e AISAM hanno deciso di organizzare in modo congiunto la Prima Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche (Bologna, 17-18 giugno) il cui scopo principale è fare il punto sulle competenze e le attività nel campo delle previsioni meteorologiche e climatiche oggi in Italia, sia nell’ambito accademico e di ricerca, che in quello dei servizi operativi (per esempio, le agenzie meteo regionali).

L’invito a contribuire alla Conferenza è rivolto a tutti gli attori sociali che sono interessati al tema e, in particolare, a tutte le persone impegnate nella ricerca e nella operatività, dalle scale del now–casting meteorologico alle previsioni climatiche di lungo termine, incluse le proiezioni di cambiamento climatico.