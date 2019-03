Spazio: la Cina condividerà i dati raccolti dalla sonda Chang’e-4

La Cina ha reso noto che condividerà gradualmente con gli altri Paesi i dati raccolti dalla sonda Chang’e-4, attualmente sul lato nascosto della Luna: l’annuncio è stato dato ieri, da Wu Weiren, accademico dell’Accademia cinese di ingegneria, che ha rilasciato la dichiarazione in occasione del 13° Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

Wu ha spiegato che sia il lander che il rover sono stati attivati (dopo un breve periodo di stand by) e stanno ora raccogliendo nuovi dati sulla superficie del satellite terrestre.

Il rover lunare cinese Chang’e 4 è atterrato con successo sull’emisfero nascosto della Luna il 3 gennaio scorso: ad oggi diverse sonde hanno fotografato il lato “nascosto” della Luna, ma il rover cinese è stato il primo in assoluto ad atterrare sul cratere di Von Karman.