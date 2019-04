Allerta Meteo Liguria: perturbazione in arrivo, piogge diffuse e temporali

La pioggia torna a far capolino sulla Liguria: una perturbazione interesserà la regione dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani: per questo la protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal.

Queste le zone di allertamento coinvolte e la scansione oraria:

ZONE A, B, D – dalle 04.00 alle 15.00 di domani martedi’ 23 aprile

ZONE C, E – dalle 09.00 alle 19.00 di domani martedi’ 23 aprile

La perturbazione in arrivo da Sud Ovest e diretta verso il Centro Italia interesserà marginalmente ma in modo, comunque, piuttosto attivo, anche la Liguria. Le nubi aumenteranno già dal pomeriggio di oggi, lunedì di Pasquetta, e le prime piogge si avranno in serata a partire da Ponente. Per domani ci attendiamo una giornata grigia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, persistenti con cumulate tra significative ed elevate, e con la possibilità di locali temporali anche forti. Le piogge andranno lentamente esaurendosi, pur in contesto di variabilità, solo nella mattinata di mercoledì. Da segnalare anche i venti forti rafficati settentrionali per la giornata di oggi. Domani venti tra moderati e forti, anche con raffiche, settentrionali sul centro Ponente e da Est Sud Est sul Levante. Mare in aumento fino a molto mosso, sempre domani, lungo tutte le coste.

Ecco l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI, LUNEDI’ 22 APRILE: Dal tardo pomeriggio/sera locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, al più moderato, per dell’avvicinamento di una perturbazione. Venti settentrionali fino a forti con raffiche di burrasca (60-80 km/h) sulle zone ABD, in particolare sui crinali e sulle valli esposte. Venti da Nord-Est moderati con raffiche forti sui rilievi su CE. Mare fino a molto mosso su A e sulla parte occidentale di B, solo temporaneamente e localmente molto mosso su C.

DOMANI, MARTEDI’23 APRILE:Tempo perturbato con piogge diffuse anche moderate: cumulate fino a elevate su A, tra significative ed elevate sulle restanti zone. Condizioni di instabilità in aumento con rovesci o temporali: alta probabilità di fenomeni di intensità anche forte su tutte le zone a partire da Ponente. Venti tra moderati e forti con raffiche fino a 50-60 km/h da Nord sulla parte occidentale di B e da Est, Sud-Est su CE e sulla parte orientale di B. Mare in aumento fino a molto mosso su tutte le zone.

DOPODOMANI, MERCOLEDI’ 24 APRILE: Condizioni di variabilità con precipitazioni residue, anche a carattere di rovescio, nella prima parte della giornata. Mare molto mosso in calo nel corso della mattina.

Si ricordi che i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.