Animali, LAV: “Finalmente un Piano Lupo che non prevede uccisioni”

“Con il nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo, trasmesso oggi dal Ministro dell’Ambiente Costa alle Regioni, vengono definitivamente cancellate le uccisioni previste sia per i lupi che per gli ibridi e i cani vaganti, previste nelle diverse versioni presentate dal precedente ministro Galletti fra il 2015 e il 2017“: lo ha dichiarato oggi Massimo Vitturi, responsabile Lav Animali Selvatici, in riferimento al nuovo “Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia“, che nei giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso della Conferenza Stato-Regioni.

“Ci auguriamo che le Regioni favorevoli all’uccisione dei lupi, Toscana in testa con le Province Autonome di Trento e Bolzano, si mettano a lavorare seriamente per seguire le istruzioni di un Piano che prevede esclusivamente azioni di prevenzione non cruente, a tutela del Lupo e delle attività umane che si svolgono sul suo territorio,” conclude Vitturi.