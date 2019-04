Astronomia: una minuscola Luna nel cielo viola e dorato, “catturato” il gatto cosmico del Cheshire

I quattro grandi Telescopi unitari che comprendono il Very Large Telescope di ESO siedono tranquillamente sotto un cielo viola e dorato, crogiolandosi negli ultimi raggi di sole sopra Cerro Paranal nel deserto di Atacama, nel nord del Cile: è il ritratto “catturato” nella foto della settimana di ESO.

La minuscola Luna crescente è appena visibile al centro dell’immagine – la Luna sembra “capovolta” nella sua familiare forma di mezzaluna apparentemente invertita. Questo è normale per l’emisfero australe come risultato del percorso che la Luna percorre nel cielo notturno e della prospettiva da cui l’osservatore la vede. Questo aspetto è anche conosciuto come “Luna bagnata” o “Luna del Cheshire”, poiché le punte della mezzaluna si curvano verso l’alto per rappresentare una ciotola – che si riempie lentamente di pioggia nella mitologia hawaiana – o l’ampio sorriso del gatto del Cheshire del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.

Questa foto è stata scattata dall’ambasciatore fotografo di ESO Miguel Claro. L’ESO è orgogliosa di presentare il lavoro dei suoi ambasciatori fotografi, un gruppo di astrofotografi di classe mondiale che immortalano immancabilmente i cieli sereni sopra gli osservatori dell’ESO in Cile notte dopo notte.