Disastro aereo Ethiopian Airlines: Donald Trump offre consigli di marketing a Boeing dopo la tragedia

Forte della sua competenza in marketing, il presidente americano Donald Trump è convinto di poter risolvere i problemi della Boeing. In difficoltà dopo che due incidenti mortali hanno portato allo stop del suo modello 737 MAX.

“Cosa ne so io di branding? Forse niente (ma io sono diventato presidente!). Ma se fossi la Boeing, sistemerei il Boeing 737 MAX, aggiungerei qualche caratteristica grandiosa e ribattezzerei l’aereo con un altro nome”

ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca su Twitter, consigliando alla società come venire fuori dalla tempesta che l’ha messo duramente alla prova.

“Nessun prodotto ha sofferto come questo“, ha sottolineato Trump. “Ma di nuovo, che diavolo so io” per dirlo?, ha chiesto ironicamente il presidente.

Ricordiamo che il 10 marzo il volo Ethiopian Airlines si è schiantato al suolo, causando la morte di tutte le 157 persone a bordo e solo 5 mesi prima in un incidente simile, quello della Lion Air, erano morti tutti i 189 passeggeri e l’equipaggio.