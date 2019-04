Frana in miniera di giada in Birmania: si temono oltre 50 morti

Frana in una miniera di giada nel nord della Birmania: “Cinquantaquattro persone sono state dichiarate disperse, è impossibile che siano sopravvissute“, ha dichiarato la polizia locale in riferimento all’incidente verificatosi nello Stato Kachin, zona montuosa ricca di giada, dove disastri del genere non sono rari.

La Birmania è il primo produttore al mondo di giada, pietra molto amata soprattutto in Cina. Le condizioni di lavoro sono però pessime: ogni anno muoiono decine di lavoratori per le frane, soprattutto nella stagione delle piogge, che inizierà il mese prossimo.