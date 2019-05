Elezioni Europee: i DATI di affluenza nazionale e dei capoluoghi di Regione alle 12

In occasione delle Elezioni Europee in Italia alle ore 12 ha votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,66%): lo ha reso noto il sito del Ministero dell’Interno.

Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera).

Elezioni Europee: affluenza alle ore 12 nei capoluoghi di regione