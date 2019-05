“E’ in gioco in nostro futuro”, “si dichiari l’emergenza ambientale e climatica”

“Se non si muovono i governi, si muovano i cittadini. Oggi è venerdì. Rilanciamo la mobilitazione. E costringiamo il governo a rispondere. Perché il nostro futuro è in gioco, nei conti pubblici, nella credibilità del Paese ma prima ancora per la sopravvivenza del genere umano“: lo dichiarano la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, il fondatore di Possibile, Giuseppe Civati, e Annalisa Corrado candidati nelle liste di Europa Verde, annunciando una raccolta firme.

Nel testo della petizione di legge: “Si dichiari un’emergenza ambientale e climatica in seguito alla scoperta del Ipcc che per evitare un aumento del riscaldamento globale di più di 1,5 C, entro il 2030 le emissioni globali dovrebbero diminuire del 45% dai livelli del 2010, raggiungendo le emissioni nette a zero intorno al 2050: riconosca l’impatto devastante che eventi climatici estremi e instabili avranno sulla produzione alimentare, la disponibilità d’acqua e la salute pubblica del Regno Unito, oltre ai danni da alluvioni e incendi; prenda atto che il Regno Unito sta al momento fallendo quasi tutti i suoi obiettivi di biodiversità, con un trend allarmante nel calo delle specie, e che i tagli del 50% al finanziamento di Natural England sono controproducenti per affrontare questi problemi“. “Si chieda al governo di darsi obiettivi più’ ambiziosi rispetto al cambiamento climatico all’interno del Climate Change Act 2008 per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050“.