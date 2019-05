Lazio: nascono le crociere “Approdi di Enea” per la valorizzazione della costa

La Costa di Enea, Associazione Promozione del Territorio, con il progetto attivo dal 2015 nella valorizzazione turistica della costa laziale tirrenico-pontina, propone tour sulle tracce del mito di Enea e lancia per l’estate le nuove crociere “Gli Approdi di Enea” in catamarano e in barca a vela dedicate alla rotta dell’eroe virgiliano. Grazie alla collaborazione tra La Costa di Enea, la Marina Capo d’Anzio ed Estland sono nate 3 crociere che salpano da Anzio e Nettuno ideali per piccoli gruppi di 6/8 passeggeri. Si inizia con “Approdi di Enea e le isole navigando in catamarano” di 7 giorni/6 notti con imbarco a Nettuno e sosta a Torre Astura, tratto di mare in cui si trova una fortificazione medievale costruita su una piccola isola collegata alla terraferma da un lungo pontile, San Felice Circeo, Gaeta, primo attracco di Enea nel Lazio e dove morirà Caieta, la nutrice di Enea, dando il nome alla cittadina. Si farà poi tappa a Terracina per visitare l’imponente Tempio di Giove Anxur, proseguendo per Ponza con Cala Inferno e le bellissime Grotte di Pilato, note anche come Murenaio Romano, che offrono un mare dai toni spettacolari.

La crociera prosegue a Palmarola, isola completamente disabitata, si termina con sosta a Torvajanica presso lo stabilimento “Marine Village” per raggiungere con navetta privata il Museo Lavinium (Pomezia) e l’area archeologica dei 13 altari in pietra e l’Heroon di Enea, la tomba del mitico fondatore della stirpe romana. Per chi ha meno tempo è stata ideata “Approdi di Enea navigando a vela” di 4 giorni/3 notti con imbarco ad Anzio, tappa a Torre Astura, San Felice Circeo e Gaeta; ed infine “Approdi di Enea e le isole, navigando a vela” di 7 giorni/6 notti con imbarco da Anzio, tappa a Torre Asura, San Felice Circeo, Gaeta, Terracina, Ventotene, Ponza, Palmarola e Torvajanica con visita al Museo Lavinium.

La Costa di Enea, che ha visto il patrocinio dell’Agenzia regionale per il Turismo della Regione Lazio, si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio e intercettare il turista dopo la sua sosta a Roma, in modo che possa abbinare la visita ai luoghi limitrofi ricchi di attrattive, ma soprattutto di potenziare l’incoming nei luoghi legati al mito dell’eroe virgiliano facendo leva su una rete pubblico-privata. Le nuove proposte vanno ad arricchire la consolidata offerta culturale-turistica firmata dall’APT La Costa Enea come La Via Sacra di Enea, Priverno e l’Abbazia di Fossanova e I territori dell’antica Albalonga.