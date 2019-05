Maltempo, Coldiretti Lombardia: danni per 2,5 milioni nelle campagne

In Lombardia l’ultima ondata di maltempo ha provocato nelle campagne danni per almeno 2,5 milioni di euro: è il primo bilancio di Coldiretti regionale, elaborato sulla base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori.

Tra le zone più colpite c’è la provincia di Brescia dove pioggia e forte vento hanno allagato campi, sradicato alberi, compromesso terreni per l’alimentazione degli animali, scoperchiato stalle e strutture, mentre la grandine è caduta su vigneti, cereali e ortaggi con la perdita di decine di ettari di colture in campo e in serra. Danni nel Bergamasco e in provincia di Cremona, dove sono stati colpiti mais, frumento, orzo e piante da vivaio e dove sono stati divelti i tetti di alcuni allevamenti. Nel Mantovano si sono registrati danni sulle pere non protette dalla reti e sui meloni fuori serra, ed anche su zucche e fragole. Nel Milanese i chicchi di grandine hanno devastato orzo, frumento, mais e ortaggi, mentre il vento ha abbattuto numerosi alberi. Tra Como, Lecco e Varese sono stati colpiti piccoli frutti, piantine da poco seminate e strutture in pieno campo, mentre a Pavia la tempesta ha interessato solo le aree rurali intorno alla città.