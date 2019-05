Meteo, colpo di coda dell’inverno su tutta Italia: tornano freddo e piogge, la situazione da Nord a Sud

Colpo di coda dell’inverno su tutta Italia: la primavera continua a farsi attendere. A farla da padrone è il freddo accompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Le temperature sono in netta diminuzione in questi giorni: sono attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma.

L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40°C superiori alla media storica e 1/3 di pioggia in meno sullo Stivale, isole comprese.

Paura nella notte a Vigevano, dove violente raffiche di vento hanno causato la caduta di diversi calcinacci all’interno del duomo. Nessuno è rimasto ferito ma la chiesa è stata chiusa. Le intemperie non hanno risparmiato la provincia di Varese: gli interventi dei vigili del fuoco, nella sola mattinata di oggi, sono stati oltre 20. A Cittiglio il vento ha scoperchiato uno dei padiglioni dell’ospedale.

In alcune zone dell’Alto Adige la neve è caduta nella notte fino ai 500 metri di quota. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e 30 cm di neve fresca.

Maltempo in Piemonte: nel Vco danni a case e in centro sportivo

Il forte vento ha causato danni nel nord del Piemonte. Nel Verbano Cusio Ossola è stata colpita soprattutto la zona di Omegna dove è stato scoperchiato il tetto in un edificio con otto appartamenti ed è caduto il tendone del campo sportivo di Bagnella. In provincia di Vercelli i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per alberi o pali pericolanti, tetti divelti e caduta di massi.

Il maltempo imperversa anche sul Novarese: il vento sta causando diversi disagi e ha provocato un ferito. A Trecate, in via Cerano, un albero si è abbattuto su una squadra di vigili del fuoco: un pompiere ha riportato ferite non gravi ed è stato ricoverato all’ospedale di Novara in codice giallo.

Maltempo in Valtellina: crollo temperature e neve a 600 metri

Crollo delle temperature e nevicate nel corso della scorsa notte in Valtellina e Valchiavenna dove il limite delle precipitazioni nevose si e’ abbassato sino ai 600 metri. Diverse le località della provincia che stamattina si sono risvegliate imbiancate, con paesaggi decisamente invernali. Alcuni passi alpini sono transitabili soltanto con catene montate, altri sono chiusi.

In Alta Valtrompia il brusco abbassamento delle temperature ha portato la neve in montagna e il Maniva è imbiancato. Al rifugio Medelet, a 1.546 metri di altezza sopra Pisogne registrati una trentina di centimetri di neve. Fiocchi di neve in Val Brembana a Foppolo e in Val Seriana e Val di Scalve al rifugio Alpe Corte a 1400 metri di altitudine.

In Veneto oltre 160 interventi dei vigili del fuoco

Oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalla notte scorsa a tuttora in tutta la regione per il maltempo che dalla tarda serata di ieri sta interessando gran parte delle province del Veneto.

A Verona effettuati 73 interventi ne rimangono da evadere 30. Particolarmente interessata la zona di Peschiere del Garda dove intorno alle 23 di sabato sera si è verificata una forte grandinata di oltre 10 cm, che ha provocato successivamente una serie di allagamenti in tutta la zona. Oltre a Peschiera interessati i comuni di Garda Bardolino e Lazise. Il forte vento ha provocato questa mattina la caduta di cipressi alti oltre venti metri lungo la gardesana, che è rimasta bloccata fino all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

In Liguria vento a 120 km/h, pioggia e grandine

Temporali, grandine, vento forte, neve, calo delle temperature: nelle ultime ore la Liguria sta affrontando avverse condizioni meteo praticamente invernali. Qualche problema all’aeroporto “Cristoforo Colombo” per le raffiche di vento tra i 120 e i 130 km/h: tre voli sono stati dirottati a Milano Malpensa, Torino e Linate. Due i voli cancellati. Neve in Val d’Aveto sotto i mille metri.

Sulle alture dell’imperiese sono stati registrati -5.3°C. Ieri sera e durante la notte si sono verificati rovesci temporaleschi con grandine soprattutto nella parte orientale del savonese e il genovese. Una cella temporalesca tra Celle Ligure e Arenzano ha provocato l’innalzamento di piccoli bacini costieri nel Comune di Varazze.

Maltempo Toscana: fiocchi all’Abetone e in Valdiluce

Nevicata sull’Appennino pistoiese. All’Abetone e in Valdiluce sono caduti fiocchi di neve che hanno imbiancato la nota località sciistica toscana. Il manto ha coperto anche le piste da sci in quota regalando a residenti e turisti un nuovo scorcio di inverno. Le temperature hanno toccato anche i -3°C e nelle prossime ore la quota neve è destinata a scendere fino a 600 metri.