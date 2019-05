Missione ExoMars: un centro di controllo europeo per il rover marziano

Il rover della missione ExoMars ha un nuovissimo centro di controllo in uno dei più grandi cantieri marziani d’Europa. Il ROCC, Rover Operations Control Centre – centro di controllo delle operazioni del rover – è stato inaugurato oggi a Torino, Italia, in vista dell’avventura esplorativa del rover sul Pianeta Rosso nel 2021.

Il centro controllo sarà il polo operativo che gestirà gli spostamenti del laboratorio su ruote – di costruzione europea – intitolato a Rosalind Franklin, dopo il suo arrivo sulla superficie marziana a bordo di Kazachok, la piattaforma di atterraggio russa.

“Questo è il luogo strategico sulla Terra da dove ascolteremo gli strumenti del rover, vedremo ciò che vede ed invieremo comandi per dirigere la ricerca di evidenza di vita sopra e sotto la superficie“, ha detto Jan Wörner, Direttore Generale dell’ESA.

Quando si tratta di trivellare, il nuovo centro offre un elemento unico – una piattaforma con un pozzo che permetterà all’operatore del rover di fare pratica della sequenza completa, per raccogliere campioni marziani a due metri di profondità.

Nel caso in cui il rover Rosalind Franklin atterri su una collinetta o necessiti di superare una duna, il cantiere marziano ha una piattaforma oscillante di 64 metri quadri che permette di simulare fino a 30 gradi di inclinazione ed aiutare nella decisione sul modo migliore di procedere.

L’epicentro dell’azione, per dirigere le operazioni sulla superficie di Marte da Terra, è lo stabilimento ALTEC di Torino, Italia. Da qui, ingegneri e scienziati lavoreranno spalla a spalla al controllo della missione, proprio accanto ad uno speciale cantiere marziano.

Il rover ExoMars sarà il primo nel suo genere che potrà sia muoversi sulla superficie di Marte che studiarla in profondità, con una trivella capace di raccogliere campioni fino a due metri sotto la superficie.

“Grazie al ROCC, l’Europa avrà la grande opportunità di gestire le attività del rover su Marte. Sarà questo il primo passo verso nuove missioni robotiche per lo studio di Marte e di altri corpi celesti“, ha detto Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ASI, durante la cerimonia di apertura.

La struttura dispone di speciali lampade per simulare le condizioni di luce su Marte, diverse da quelle sulla Terra.

ROCC and roll

Utilizzando i modelli itineranti, le squadre di ExoMars testeranno ogni comando e si prepareranno all’inaspettato.

“Oltre all’addestramento e alle operazioni, questo centro adatto allo scopo, è ideale per la risoluzione dei problemi“, fa notare Luc Joudrier, il responsabile delle operazioni del rover di ExoMars, che da 15 anni studia come si muove un rover su Marte.

L’enorme distanza tra la Terra e Marte significa che ad un segnale possono servire tra 4 e 24 minuti per raggiungere il centro di controllo, rendendo poco pratico il controllo diretto di ExoMars. Rosalind Franklin sarà in grado di prendere alcune decisioni in autonomia.

“Con il cantiere Marte vicino al controllo missione, gli operatori possono acquisire esperienza lavorando con la navigazione autonoma ed avere una visione completa“, aggiunge Joudrier. All’inaugurazione del ROCC faranno seguito molte attività. Il team scientifico di ExoMars si riunirà la prossima settimana per acquisire familiarità con il posto, eseguire delle dimostrazioni con un modello e pianificare le operazioni per ciascuno strumento scientifico considerando diversi scenari. Le strutture saranno brulicanti di attività a partire da luglio 2020, quando un razzo Proton inserirà la navicella ExoMars in un viaggio interplanetario lungo otto mesi, segnando l’inizio di una ambiziosa missione di esplorazione scientifica e robotica. Il Trace Gas Orbiter di ExoMars, che ruota intorno a Marte dal 2016, si sta già preparando per quel momento e aggiusterà la propria orbita per sostenere l’entrata, la discesa e l’atterraggio della navicella. Il luogo individuato per l’atterraggio è Oxia Planum, una regione che conserva un ricco archivio della storia geologica del passato più umido del pianeta.