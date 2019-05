Terremoto Puglia: avvertito forte boato a Molfetta, panico tra i residenti

Il terremoto magnitudo Mw 3.7, registrato dall’INGV a 4 km sudest da Barletta (BT) alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km, è stato preceduto da un forte boato, avvertito in particolare a Molfetta, generando il panico tra i residenti.

Il sisma non ha prodotto danni a persone o cose.

La Prefettura di Bari ha precisato che la scossa è stata avvertita soprattutto a Bitonto, Molfetta e Ruvo di Puglia.

I vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione dall’alto nell’area dell’epicentro.

In corso verifiche di staticità nelle scuole e negli ospedali dei Comuni dove è stato maggiormente avvertito il terremoto.