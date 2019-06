Il Venerdì di fuoco del Centro Italia: +39°C nell’hinterland di Roma, è il culmine dell’ondata di caldo [DATI]

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da ormai una settimana, ha raggiunto oggi il suo picco massimo nella giornata odierna soprattutto al Centro Italia. Le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi nel Lazio, in Toscana, in Umbria e nelle zone interne dell’Abruzzo: +39°C a Guidonia, +38°C a Pizzoli, Empoli e Isola del Liri, +37°C a Roma, Frosinone, Tivoli, Pontecorvo e Pico, +36°C a Firenze, Perugia, Scoppito, Roccasecca e Ceprano, +35°C a Prato, Pistoia, Tarquinia, Tuscania, Arezzo, Anguillara Sabazia, Fabro, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago, Poggio Picenze e Contigliano, +34°C a Pisa, Viterbo, Siena, L’Aquila, Avezzano, Orvieto, Viareggio e Fondi. Molto caldo anche in Friuli Venezia Giulia, colpito nel pomeriggio da un forte terremoto: la temperatura ha raggiunto +35°C a Monfalcone e Lestizza, +34°C a Pordenone, Aviano, Palmanova, Cordenons, Povoletto e San Pietro al Natisone, +33°C a Udine, Gorizia e Rivis, +32°C a Trieste, Cividale del Friuli, Pontebba, Lignano Sabbiadoro e Gemona del Friuli.

Notevolissima l’escursione termica di Pizzoli, a 679 metri di altitudine sul livello del mare nel cuore dell’Appennino vicino L’Aquila: la massima è arrivata a +37,6°C dopo una minima che all’alba era stata di appena +9,3°C, con uno sbalzo di ben 28,3°C nell’arco di poche ore.

Nel weekend le temperature, seppur in modo lento e graduale, inizieranno a diminuire. Attenzione ai violenti temporali in arrivo al Nord.