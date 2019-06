L’ESA vuole sapere quale è il tuo sogno spaziale

Forse, come Alexander Gerst, sognate di un futuro sulla luna e su Marte, o forse, come Tim Peake, siete più concentrati su come il mondo può lavorare, insieme, alle imprese spaziali.

Quale è la tua visione per il futuro dello spazio ? Mentre l’ ESA prepara i suoi programmi per i prossimi anni, vuole sapere quali sono i vostri sogni spaziali. Su quali temi entusiasmanti dovrebbe lavorare – e quali attività faranno la differenza più grande per la vita sulla Terra? Un nuovo concorso, chiamato My Space Dream, vi offre l’opportunità di dirci cosa fare dopo, e di vincere interessanti premi.

Tutto ciò che dovete fare per avere la possibilità di vincere è registrare un video di voi stessi, della durata di 30 secondi, in cui spiegate quale è il vostro sogno spaziale. I premi saranno assegnati da una giuria ESA, ma anche voi potete scegliere il vostro preferito con una votazione pubblica – e potete chiedere ai vostri amici di fare lo stesso. Al vincitore del primo premio sarà offerta una giornata presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) a Colonia, in Germania, dove potrà vedere in prima persona come lavorano, si addestrano e mangiano gli astronauti. Potete leggere dei premi, le istruzioni dettagliate su come prendere parte e le condizioni per partecipare, nella pagina web del concorso My Space Dream.

Il concorso My Space Dream si svolge sullo sfondo di Space19+, il Consiglio ESA a livello Ministeriale. Si tratta di un momento fondamentale per gli Stati Membri per condividere le loro idee e le ambizioni delle rispettive agenzie spaziali ed impegnarsi in progetti entusiasmanti e missioni necessari per gli anni a venire. Grandi attività spaziali come la Stazione Spaziale Internazionale, la famiglia dei lanciatori Ariane, e l’atterraggio su una cometa con la missione Rosetta, sono cominciate come sogni ed aspirazioni – quali nuovi sogni diventeranno realtà nella prossima generazione?