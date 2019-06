La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: 9 progetti per smettere di fumare presentati a Catania, poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA]

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania.

Si tratta di nove linee di intervento scientifico che coinvolgeranno decine di ricercatori di tutto il mondo e che affrontano tematiche diverse, dalla tecnologia alla biologia, passando anche per la giurisprudenza, offrendo inoltre una grande opportunità per tutti i fumatori intenzionati a smettere e per i gruppi di lavoro che parteciperanno alle attività. Tra i progetti in corso, anche Smoke Free Sicily che consentirà di attivare un nuovo servizio di consulenza e assistenza antifumo in tutte le strutture ospedaliere siciliane.

Alla manifestazione interverranno il direttore del dipartimento Giuseppe Vecchio, l’assessore alla Salute della Regione siciliana Ruggero Razza, il presidente della FSFW Fondazione mondiale Smoke Free World Derek Yach, il direttore del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e presidente della Società italiana di Diabetologia Francesco Purrello e il direttore del CoEHAR Riccardo Polosa, oltre ai leader dei singoli progetti:

Food Recognition Tech , Sebastiano Battiato – Docente di Informatica del Dipartimento di Matematica e Informatica

, Sebastiano Battiato – Docente di Informatica del Dipartimento di Matematica e Informatica Smile Study , Ernesto Rapisarda – Docente di Malattie Odontostomatologiche e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale

, Ernesto Rapisarda – Docente di Malattie Odontostomatologiche e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale EU-PATH , Venera Tomaselli – Docente di Statistica Sociale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

, Venera Tomaselli – Docente di Statistica Sociale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali International Summer School on Project Management , Daniela Saitta – Project Manager del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

, Daniela Saitta – Project Manager del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Replication Studies , Giovanni Li Volti – Docente di Biochimica del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche

, Giovanni Li Volti – Docente di Biochimica del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche Long-Term Health Effect Study , Pasquale Caponnetto – Coordinatore del CPCT Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo del Policlinico “Vittorio – Emanuele” di Catania

, Pasquale Caponnetto – Coordinatore del CPCT Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo del Policlinico “Vittorio – Emanuele” di Catania Diasmoke 2.0 , Davide Campagna – Dirigente Medico del Policlinico “Vittorio – Emanuele” di Catania ed esperto di Fumo e Diabete.

, Davide Campagna – Dirigente Medico del Policlinico “Vittorio – Emanuele” di Catania ed esperto di Fumo e Diabete. In Silico Science, Renée O’Leary – Ricercatrice del Canadian Institute for Substance Use Research dell’Università di Victoria, Canada

LUNEDÌ 24 GIUGNO ALLE ORE 10.30

AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

(VIA VITT. EMANUELE, 49 – CATANIA)

Interverranno:

– ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, RUGGERO RAZZA;

– DIRETTORE DEL COEHAR, RICCARDO POLOSA;

– PRESIDENTE DELLA FSFW FONDAZIONE MONDIALE SMOKE FREE WORLD, DEREK YACH;

– PRESIDENTE SID SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA, FRANCESCO PURRELLO;