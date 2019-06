Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare per il weekend: temporali al Centro-Sud, bel tempo e aumento temperature al Nord

Con l’inizio dell’estate meteorologica, caldo e bel tempo arriveranno solo al Nord in Italia. Infatti, mentre le regioni settentrionali si godranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso insieme ad aumento delle temperature, il Centro-Sud resterà ancora colpito dalla “maledizione del maltempo del weekend”. Nessun fine settimana del mese di maggio, infatti, è stato risparmiato da condizioni avverse e ora anche il primo weekend di giugno si presenta con il piede sbagliato per le regioni del Centro-Sud. Saranno due giorni caratterizzati da rovesci e temporali. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, sabato 1 giugno, per l’Italia prevede:

Nord:

– cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti, in sviluppo durante le ore più calde, sulle aree alpine con possibilità di isolati rovesci, in rapida attenuazione serale.

Centro e Sardegna:

– nuvoloso su Marche e Abruzzo con piogge e rovesci già dalla mattinata, che saranno in attenuazione, in serata, sulle Marche.

– sereno sul resto del Centro e sulla Sardegna ma con nubi che andranno formandosi, dalla tarda mattinata, su rilievi appenninici e aree interne peninsulari e saranno associati a rovesci sparsi e qualche isolato temporale su Reatino, Appennino umbro e basso Lazio. Fenomeni in esaurimento, dal tardo pomeriggio, con conseguenti schiarite tranne che sul Lazio meridionale.

Sud e Sicilia:

– nuvolosità consistente su Sicilia e Calabria tirrenica, con qualche rovescio o temporale su quest’ultima e sull’area dello Stretto di Messina, al mattino e in tarda serata.

– poche nubi sulle altre aree, che andranno aumentando nel corso della tarda mattinata e saranno associate a precipitazioni sparse, in prevalenza sotto forma di rovescio o temporale. In serata cessano i fenomeni e ci sarà spazio per aperture anche estese su Campania, Puglia e Sicilia.

Temperature:

– stazionarie su isole maggiori, Calabria, Basilicata ionica e Puglia centro-meridionale mentre saranno in aumento sul resto del Paese.

Venti:

– da deboli a moderati al Centro, al Sud e sulle isole.

– deboli variabili al Nord.

Mari:

– mossi il Tirreno centro-meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e il medio-basso Adriatico.

– poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul Tirreno settentrionale e centro-orientale.

Tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 2 giugno



Nord:

– bel tempo salvo addensamenti cumuliformi in formazione sulle aree alpine e prealpine, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità.

Centro e Sardegna:

– al primo mattino addensamenti compatti su Lazio meridionale ed Abruzzo, accompagnati da rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del Centro. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi su Marche, Lazio centromeridionale e Abruzzo, con rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il

Centro.

Sud e Sicilia:

– addensamenti cumuliformi sparsi su tutto il Meridione, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature:

– minime stazionarie sulle regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese;

– massime in generale stazionarie sulle regioni meridionali peninsulari, in aumento altrove.

Venti:

– deboli variabili al Nord;

– deboli settentrionali sul resto del Paese.

Mari:

– poco mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e lo Ionio settentrionale;

– da poco mossi a mossi i restanti mari.