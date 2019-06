Milano: neonato muore dopo il parto

“In arresto cardiocircolatorio dopo pochi minuti dal parto, il bimbo è stato tempestivamente rianimato dai professionisti esperti presenti, rianimatore e neonatologo. Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali (2015 American Academy of Pediatrics e American Heart Association), il cuore non ha ripreso a battere“. Così Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano in relazione alla morte di un neonato avvenuta subito dopo il parto all’ospedale Macedonio Melloni. “È stata disposta l’autopsia dall’autorità giudiziaria e siamo in attesa di conoscere le cause di questa terribile tragedia“, conclude la struttura esprimendo vicinanza alla famiglia.