La NASA esplorerà 16 Psyche, un gigantesco asteroide che contiene talmente tanto oro da rendere ogni abitante della Terra miliardario

La NASA guarda ad un vicino asteroide che contiene abbastanza oro da rendere tutti gli abitanti della Terra miliardari. 16 Psyche, uno degli asteroidi più grandi del sistema solare con i suoi 250km circa di diametro, si muove tra le orbite di Marte e Giove ed è composto da metallo solido. Insieme all’oro, il misterioso oggetto è pieno di platino, ferro e nichel. In totale, si stima che i vari metalli di Psyche valgano la gigantesca cifra di 10.000 milioni di miliardi di dollari! Questo significa che se lo portassimo sulla Terra, distruggerebbe i prezzi delle materie prime e provocherebbe il collasso dell’economica mondiale (calore 75,5 trilioni di dollari).

Gli esperti conoscono 16 Psyche già da un po’, ma il suo potenziale di creare il caos sulla Terra è stato affrontato recentemente da un esperto minatore. Scott Moore, che dirige EuroSun Mining, ha affermato che l’enorme quantità di oro dell’asteroide minaccia di gettare l’industria dell’oro nel caos, considerando che le quantità portate sul mercato ogni anno “impallidiscono al confronto con le conquiste disponibili nello spazio”, ha dichiarato ad Oil Price.

La NASA lancerà una missione per esplorare l’asteroide nell’estate del 2022. Rinominata “Discovery Mission”, arriverà su 16 Psyche intorno al 2026. Portare un asteroide di questo valore distruggerebbe completamente la nostra economia globale, come detto, ma fortunatamente l’agenzia spaziale si impegnerà nella missione per scopi scientifici e non intende condurre alcuna attività estrattiva. La NASA considera 16 Psyche, scoperto nel 1852 da Annibale De Gasparis dall’Osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli e rinominato in onore della figura mitologica greca Psiche, il sopravvissuto di violenti collisioni tra pianeti che erano comuni quando il sistema solare si stava ancora formando. Questo significa che potrebbe dirci molte su come si siano formati il nucleo della Terra e quelli di altri pianeti terrestri. È impossibile esaminare il nucleo della Terra da vicino ma 16 Psyche potrebbe essere il nucleo esposto di un minuscolo pianeta che ha perso i suoi strati più esterni.

Due compagnie minerarie spaziali si stanno preparando per una corsa all’oro nello spazio. Deep Space Industries e Planetary Resources hanno i loro occhi puntati sull’asteroide 2011 UW158, che ha il doppio delle dimensioni della Torre di Londra e un valore fino a 5,7 trilioni di dollari.