Obiettivo porti puliti: il progetto GRRinPORT fa tappa a Livorno

Venerdì 28 giugno alle 09:30 all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Livorno (via del Cedro 38) si terrà l’ultimo incontro del tour del progetto GRRinPORT, “Gestione Sostenibile dei reflui e rifiuti nei porti” di cui l’università di Pisa è uno dei partner. L’obiettivo del progetto, avviato nell’aprile 2018, è quello di migliorare la qualità delle acque marine nei porti, limitando l’impatto dell’attività e del traffico marittimo sull’ambiente. Dopo Bastia e Cagliari, GRRinPORT sbarca quindi a Livorno per tracciare un bilancio delle attività svolte finora e definire quelle future.

Insieme all’Ateneo pisano i partner del progetto che fa parte del Programma interregionale marittimo Italia – Francia, sono l’Università degli Studi di Cagliari come capofila, la Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione MEDSEA (Mediterranean Sea and Coast Foundation), l’Université de Corse Pasquale Paoli, l’Office des Transports de la Corse e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.