Ondata di caldo in Europa: perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima, alla salute

L’Europa è alle prese con una storica ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria in numerosi stati. La Francia ha impiantato fontane d’acqua temporanee e ha prolungato gli orari di apertura delle piscine pubbliche fino a tarda sera. In Germania, le persone stanno riempiendo bottiglie d’acqua che dopo aver messo nel congelatore, portano con loro nel letto.

Météo France ha emesso un’allerta rossa, il livello massimo, per diverse aree del Paese e ha riportato un nuovo record di temperatura nazionale con i +44,3°C registrati a Carpentras nel Vaucluse, nella Francia sudorientale. Questo record è comunque provvisorio visto che le temperature potranno ancora aumentare. L’agenzia nazionale meteorologica e idrologica spagnola AEMET ha diramato un’allerta rossa per il caldo con le temperature che hanno raggiunto +40°C in alcune zone del nord della Spagna. Ha anche avvisato del rischio estremo di incendi, con le fiamme che già stanno divorando parte della Catalogna. “L’Austria dovrebbe avere il suo giugno più caldo mai registrato, con 4,5°C sopra la media a lungo termine e davanti al 2003, secondo il servizio meteorologico e idrologico nazionale ZAMG. Oltre metà delle stazioni di osservazione della Svizzera hanno misurato nuovi record di temperatura per giugno, mercoledì 26. Anche la Germania ha riportato nuovi record”, precisa l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

E mentre la colonnina di mercurio continua a salire con conseguenze potenzialmente letali, gli esperti hanno spiegato alla BBC tutto quello che c’è dietro questa ondata di caldo estrema.

Perché si sta verificando ora?

Le ondate di caldo si verificano sull’Europa settentrionale quando l’alta pressione atmosferica attira aria calda da Nord Africa, Portogallo e Spagna, aumentando le temperature e l’umidità. In questo caso, l’aria eccezionalmente calda viene direttamente dal Sahara. Timothy Hewson, che guida un team di previsioni al Centro Europeo per le previsioni a medio-lungo raggio (ECMWF), ha dichiarato che i cieli limpidi hanno fatto sì che il forte sole di giugno aumentasse ulteriormente le temperature. E inoltre, le condizioni asciutte del suolo hanno determinato una minore evaporazione, che solitamente serve a raffreddare il suolo.

Le ondate di caldo non sono insolite, ma secondo gli esperti di meteo sono amplificate dall’aumento delle temperature globali e probabilmente diventeranno più frequenti in futuro in quello che è uno degli effetti più prevedibili del nostro clima che si sta riscaldando. Grahame Madge, climatologo dell’Ufficio Meteorologico del Regno Unito, ha spiegato alla BBC che, nonostante le variazioni climatiche si verifichino naturalmente, il mondo è stato di circa 1°C più caldo rispetto ai livelli pre-industriali e di conseguenza, gli eventi meteo estremi stanno acquisendo più probabilità di verificarsi. “Ora quando abbiamo un’ondata di caldo, è probabile che sia più alta di 1°C o più”, ha detto.

La temperatura più alta registrato in Europa sono stati i +48°C misurati ad Atene nel luglio del 1977, ma in media i 20 anni più caldi da quando sono iniziate le registrazioni si sono verificati negli ultimi 22 anni. Gli anni dal 2015 al 2018 sono i primi 4 più caldi, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Il riscaldamento è causato dell’uomo?

Uno studio scientifico del gruppo World Weather Attribution sull’ondata di caldo in Europa dello scorso anno ha concluso che le alte temperature nell’area sono state rese più probabili dalle attività umane che contribuiscono ai cambiamenti climatici. Se la tendenza attuale dovesse continuare, le ondate di caldo in Europa potrebbero verificarsi ogni due anni entro il 2040, con la possibilità che le temperature aumentino di 3-5°C entro il 2100, secondo lo studio.

Cos’è esattamente un’ondata di caldo?

Non esiste una definizione universalmente accettata di un’ondata di caldo, a causa delle variazioni nelle condizioni climatiche nelle diverse aree del mondo. Solitamente, però, un’ondata di caldo è definita come un periodo insolitamente caldo, generalmente con 5°C o più sopra la massima giornaliera media, che dura almeno 3 giorni. Altri fattori considerati sono le temperature notturne, l’umidità e la velocità del vento, ha aggiunto Hewson. L’umidità e le basse velocità del vento possono incrementare un’ondata di caldo. Gli effetti possono essere particolarmente estremi nelle grandi città a causa della maggior attività umana e della presenza di edifici, cemento e strade.

“In termini del momento dell’anno e del modello spaziale del caldo, l’evento in corso in Europa è molto simile all’ondata di caldo europea del 2015”, ha spiegato Hewson. Le aree più duramente colpite durante quell’ondata di caldo sono state l’Europa centrale e meridionale, ma ci sono stati record di temperatura stabiliti anche in Germania e Svizzera.

Perché le ondate di caldo sono pericolose?

Le temperature più alte possono influenzare tutti, ma la disidratazione e il colpo di calore possono avere conseguenze fatali per le persone che soffrono di malattie cardiache, renali e respiratorie, così come per anziani e bambini. “Le ondate di caldo possono essere pericolose perché riducono la capacità del corpo umano di regolare la sua stessa temperatura, per mantenerla a livelli sicuri”, ha spiegato Hewson. Le persone vulnerabili potrebbero soffrire particolarmente se le temperature non scendono sotto i +25°C la notte, ha aggiunto Madge.

Gli operatori sanitari avvisano che chiunque accusi mal di testa, capogiri, perdita di appetito, nausea, sudorazione eccessiva, crampi, respirazione veloce o sete intensa dovrebbe cercare immediatamente un modo per rinfrescarsi. Se la temperatura del corpo di una persona sale oltre i +40°C, può insorgere un colpo di calore che richiede urgente assistenza medica. I segnali di pericolo includono il blocco della sudorazione e difficoltà respiratorie. Il colpo di calore può anche portare alla perdita di conoscenza e a serie complicazioni, inclusi danni permanente ad organi vitali o addirittura la morte.

Dopo l’ondata di caldo del 2003, si registrarono circa 70.000 ulteriori decessi rispetto agli anni precedenti, secondo uno studio medico-scientifico.

I collaboratori della BBC in Nigeria, Tanzania, Yemen e Brasile hanno raccolto questi consigli per restare più freschi con il caldo estremo: