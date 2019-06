Spazio, ricerca ed esplorazione sottomarina: Samantha Cristoforetti comandante della missione Neemo23

Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, è il comandante della missione internazionale di ricerca ed esplorazione sottomarina Neemo23 (NASA Extreme Environment Mission Operations) della durata di 10 giorni (dal 10 al 20 giugno 2019), nell’Oceano Atlantico.

Cristoforetti è a capo di una squadra di 4 “acquanauti” che vive e lavora nell’unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, l’Aquarius reef base, un habitat che si trova 20 metri sott’acqua nei pressi di Key Largo, in Florida (Stati Uniti).

L’ambiente è ideale per addestrare gli astronauti alle future missioni sulla Luna e su Marte, per simulare attività extraveicolari e condurre esperimenti di ricerca marina sotto la guida del dipartimento di Scienze della Florida International University.

Oltre a Samantha, la squadra di Neemo23 comprende la candidata astronauta della NASA Jessica Watkins, i ricercatori marini di fama mondiale Shirley Pomponi e Csilla Ari D’Agostino e due tecnici professionisti dell’habitat, Mark Hulsbeck e Thomas Horn.