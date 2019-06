Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone è incredibilmente attivo: nuovo record lascia perplessi gli scienziati. Segnali di una possibile eruzione?

Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone National Park ha eruttato due volte in successione, destando una certa preoccupazione in alcuni. Infatti, ha fatto esplodere vapore e acqua in aria il 12 giugno. Poi 3 giorni, 3 ore e 48 minuti dopo, il 15 giugno, lo ha rifatto, secondo il Volcano Hazard Program del Servizio Geologico statunitense (USGS). Si tratta di un nuovo record per il geyser: il tempo più breve mai registrato tra due eruzioni, secondo Billings Gazette.

Ma cosa c’è dietro questo aumento di esplosività? “Vorrei poter rispondere. Credo che ciò che rende lo Steamboat e i geyser in generale così affascinanti sia il fatto che ci siano queste domande a cui non possiamo rispondere”, ha spiegato Michael Manga dell’University of California, Berkeley.

Ma non c’è niente di cui preoccuparsi. Secondo l’USGS, l’aumento di attività in un singolo geyser non indica alcuna nuova minaccia dalla caldera dello Yellowstone, il supervulcano che si nasconde sotto il parco. “I geyser sono tenuti ad eruttare e la maggior parte sono imprevedibili, come lo Steamboat”, ha scritto l’agenzia. Inoltre, le registrazioni dello Steamboat risalgono solo al 1982, fa notare la Billings Gazette, e la storia dello Yellowstone è molto più antica di così.

Il giornale ha anche riportato che le eruzioni sono state particolarmente spettacolari, grandi e rumorose, con una che ha espulso una roccia che ha distrutto un palo di legno. I ricercatori non hanno teorie testate per spiegare perché i geyser come questo entrano ed escono da periodi attivi. Prevalentemente, le eruzioni suggeriscono che ora è un momento particolarmente buono per andare a vedere lo Steamboat Geyser far saltare il suo “tappo”.

Il geyser attivo più alto del mondo ha stabilito un record per il numero totale di eruzioni nel 2018 con 32, secondo l’USGS. Nel 2019 ci sono state già 24 eruzioni, 6 delle quali a giugno. I geyser come lo Steamboat e l’Old Faithful eruttano ogni volta acqua e vapore rimasti intrappolati in profondità sotto lo sfiatatoio del geyser. Il mix di acqua e vapore accumula pressione fino a quando trova il modo di giungere in superficie, dove un alto getto di acqua bollente esplode a centinaia di metri di altezza nel cielo. Lo Steamboat Geyser è tornato a ruggire nell’aprile 2017, con la prima tripla eruzione in 15 anni, accendendo l’interesse dalla comunità scientifica. Gli esperti continueranno ad analizzare il geyser per vedere se si tratta di indicazioni di qualsiasi tipo di eruzione imminente dello Yellowstone.

Se il vulcano del Wyoming eruttasse, circa 87.000 persone sarebbero uccise immediatamente e due terzi degli Stati Uniti diventerebbero immediatamente inabitabili. La grande esplosione di cenere nell’atmosfera bloccherebbe la luce solare e influenzerebbe direttamente la vita sulla Terra creando un “inverno nucleare”. La grande eruzione potrebbe essere addirittura 6.000 volte più potente di quella del Monte Sant’Elena nel 1980 nello stato di Washington, che uccise 57 persone e depositò cenere in 11 stati diversi e in 5 province canadesi. Se il vulcano esplodesse, provocherebbe un cambiamento climatico perché emetterebbe enormi quantità di diossido di zolfo nell’atmosfera, che può formare aerosol solforico che riflette e assorbe la luce solare.