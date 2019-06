Troppo caldo in Germania: esplode ordigno bellico, cratere enorme

Una bomba inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale è scoppiata in un campo in Germania, forse a causa del caldo: ieri, nelle prime ore del mattino, gli abitanti di Limburg hanno avvertito una forte deflagrazione che ha generato un cratere largo 10 metri e profondo 4. Non ci sono feriti.

L’ordigno sarebbe sono uno tra migliaia ancora inesplosi e disseminati nel territorio tedesco, lanciati alla fine della II Guerra Mondiale.