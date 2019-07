Batterio carnivoro uccide un uomo dopo un bagno sul litorale: può infettare chi mangia frutti di mare o a contatto con le ferite

Un uomo, Dave Bennett, del Tennessee è morto a causa del Vibrio vulnificus, un batterio carnivoro che lo ha infettato mentre si trovava in vacanza nella contea di Okaloosa, in Florida. A riportarlo è la Cnn, citando notizie diffuse dalla figlia della vittima sui social network. Il batterio fa registrare circa 80.000 casi di infezione e 100 decessi l’anno negli Stati Uniti, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’agenzia per la Salute pubblica del governo federale. In genere il contagio avviene con il consumo frutti di mare crudi o poco cotti, oppure esponendo una ferita all’acqua di mare, e quest’ultimo è stato il caso dell’uomo. I primi sintomi dell’infezione si sono manifestati velocemente, fino a diventare una sepsi che per l’uomo si è rivelata letale.