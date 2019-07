Eruzione del vulcano Ubinas in Perù: evacuate centinaia di persone

In Perù, a causa dell’eruzione del vulcano Ubinas, centinaia di persone sono state evacuate da una località alle sue pendici: dal 19 luglio si registrano esplosioni, fumo ed emissione di cenere e lapilli.

L’Istituto geofisico del Perù ha diramato ieri sera un nuovo bollettino informativo in cui si spiega che “nelle prossime ore o giorni” per l’ascensione di lava dall’interno del vulcano “sono possibili nuove esplosioni con espulsione di rocce incandescenti e ceneri“.