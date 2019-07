“Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso”: l’allarme lanciato dai ginecologi dopo la ‘nuova moda’ dovuta al caldo

Il caldo record registrato in questi giorni in Europa ha dato vita a una serie di ‘mode’ che stanno facendo discutere. Da una ginecologa inglese è arrivato un allarme a dir poco bizzarro, ma giustificato dai frequenti casi riscontrati:“Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso” ha detto l’esperta. Nel Regno Unito sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno deciso di mettere in atto questa pratica, usata nell’intimità anche come gioco erotico. “Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi e danni anche gravi”, ha spiegato al Sun la dottoressa Sarah Welsh, che ha deciso di mettere in guardia i cittadini.

“La vagina è composta da una pelle molto delicata e sensibile. Inoltre – ha spiegato la dottoressa – inserire qualsiasi alimento nella vagina può introdurre microbi, interrompendo il suo normale equilibrio e consentendo a un ambiente di crescita batterica e allo sviluppo di infezioni. Il ghiaccio a contatto con il calore del corpo si scioglie velocemente e così il liquido come qualsiasi altra cosa con colorante alimentare, colorante, profumo o alti livelli di zucchero avrà un impatto negativo sul pH vaginale e sul lattobacillo e potrebbe aumentare il rischio di infezione vaginale come mughetto e vaginosi batterica”, ha aggiunto la collega ginecologa Anne Henderson. Quest’ultima ha precisato anche che si tratta di “un esercizio inutile poiché la temperatura corporea interna, compresa quella degli organi interni come la vagina, è impostata dal cervello e non può essere modificata dall’applicazione di alcun agente di raffreddamento come il ghiaccio, che nella migliore delle ipotesi fornirà un sollievo molto temporaneo prima che la temperatura aumenti di nuovo”.