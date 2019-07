Lenti a contatto: un italiano su 3 non le usa perché non le conosce

Avete mai provato a chiedere ‘perché non porti le lenti a contatto?’. Lo ha fatto Doxa-CooperVision a un campione di oltre 2000 italiani con problemi di vista, scoprendo che tra le motivazioni più ricorrenti, oltre al timore legato all’utilizzo (il 30% teme di metterle e toglierle da solo) e la praticità degli occhiali (34%), si nasconde il fatto di non aver mai considerato l’idea di portare le lenti (32%, circa uno su tre). E solo al 20% di chi porta gli occhiali viene suggerito di provare le lenti a contatto. Insomma, le ‘lentine’ sono ancora poco conosciute.

“Negli ultimi anni la tendenza si è spostata verso un utilizzo delle lenti giornaliere. Non richiedono manutenzione – spiega Renzo Colombo, professore di Ottica della contattologia presso l’Università di Padova – ma piccoli e importanti accorgimenti. E’ fondamentale offrire assistenza fin dalla prima applicazione, sostenendo una scelta che cambia davvero le abitudini quotidiane, le stesse che c’erano quando non servivano gli occhiali“. I risultati della ricerca confermano che chi usa le lenti (circa 1 su 4) lo fa perché vede meglio, o per l’aspetto estetico (40%) o ancora perché ritiene siano più pratiche (49%).

“Mi ritrovo spesso a dover sfatare molte convinzioni e vecchi pregiudizi, cercando di tranquillizzare quanti sono ancora troppo preoccupati di rischio infezioni, arrossamenti e manutenzione continua. Notevoli anche i progressi in termini di tecnologia, basti pensare alle lenti in silicone idrogel giornaliere e alle evoluzioni degli ultimi 20 anni, con elevata performance e comfort che offrono un’elevata trasmissibilità all’ossigeno attraverso l’intero profilo della lente – continua Colombo – Inoltre, sono anche migliorati gli strumenti utili ad agevolare lavoro dell’ottico: uno studio clinico ha dimostrato quanto l’utilizzo di una App riesca a ridurre al minimo i tempi di prova e applicazione delle lenti a contatto multifocali“.

Il successo dell’App – sviluppata da Coopervisione con il nome di OptiExpert* e disponibile su App Store, Google Play – nasce da una scelta accurata e intuitiva di parametri indispensabili per l’optometrista, e si propone come uno strumento educativo in più, in grado di facilitare e perfezionare la scelta delle lenti.