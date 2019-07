Previsioni Meteo: ancora caldo africano in Piemonte, allerta per temporali

Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte.

Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le temperature notturne rimangono elevate, con minime intorno ai 24-25°C.

Questa situazione meteorologica determina condizioni di disagio diffuso ed effetti sulla salute in particolare nelle aree urbane, per oggi e domani, dove il livello di pericolo per le ondate di caldo è ovunque elevato. Nella città di Torino si registreranno condizioni di emergenza fino a domani.

Dal pomeriggio di domani, l’avvicinarsi di un’area di bassa pressione nordatlantica verso la Francia determina un marcato aumento dell’instabilità a causa di infiltrazioni di aria più fredda in quota, favorendo l’innesco di temporali anche di forte intensità sui settori occidentali e settentrionali. Pertanto è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali limitatamente ai settori alpini per oggi, estesa alle pianure settentrionali dal torinese al novarese per domani. Sono attese grandinate e forti raffiche di vento in corrispondenza del passaggio dei temporali, con la possibilità di caduta alberi e trasporto di detriti in corrispondenza degli impluvi.

Per il fine settimana è previsto un generale e diffuso maltempo con temporali ancora di forte intensità sabato e precipitazioni a carattere più diffuso domenica. Associato al maltempo si avrà un marcato calo dello zero termico, che passerà dai 4500-46000 m di oggi ai 3800-3600 m di sabato, e delle temperature.

Dal pomeriggio di domenica la risalita dei valori di pressione riporta condizioni di tempo via via più stabile a partire da ovest.