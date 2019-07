Ha soli 4 anni ed è certo di aver vissuto un’altra vita prima di questa. Ma non una vita qualsiasi: fino al 1997 era Lady Diana. Il bambino in questione è il figlio di un noto conduttore australiano, David Campbell, il quale, con la moglie Lisa, ha raccontato la storia ai giornali, precisando anche che Billy – questo il nome del piccolo – è stato sottoposto a diversi test per verificare l’attendibilità dei suoi racconti. Ciò che lascia a bocca aperta è che il bambino, nonostante la sua giovane età, conosca molti dettagli della vita della principessa, morta in un incidente stradale il 31 agosto 1997.

Ma non solo. In base a quanto appurato, Billy avrebbe memoria anche del terribile incidente durante il quale Diana perse la vita. Come si legge sui tabloid britannici, infatti, quando la madre gli ha mostrato una foto della principessa lui ha subito detto: “Qui ci sono io come una principessa. Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa“.

“Tutto è iniziato quando qualcuno ha dato a mia moglie Lisa una cartolina di Lady D. Mio figlio Billy, che all’epoca aveva due anni, la indicò e disse: ‘Guarda, sono io quando ero una principessa’”, è quanto raccontato da David Campbell al Sun. Da quel momento il piccolo ha iniziato a parlare frequentemente della vita a corte, raccontando dettagli della vita della principessa che hanno lasciato tutti basiti. I genitori, che sostengono di aver fin da subito messo alla prova l’attendibilità dei racconti di Billy, gli hanno mostrato le foto di diversi castelli chiedendogli quale fosse quello di Balmoral, il favorito di Diana durante le vacanze estive: il piccolo, senza alcuna esitazione, ha indicato quello corretto.

E un’altra riposta sconvolgente è arrivata dal piccolo Billy quando il padre gli ha chiesto chi altro faceva parte della famiglia di Diana Spencer, quando ancora non era una principessa. Il bimbo ha risposto: “Ho fratelli e sorelle, anche un fratello che si chiama John”. Quest’ultimo morì nel 1960, dunque prima che la stessa Diana nascesse. I genitori hanno detto alla stampa di non aver mai parlato a Billy di Lady D in passato: “Potrebbe davvero essere l’essenza reincarnata della Principessa del popolo?” si chiede lo stesso David Campbell in una lettera pubblicata sul giornale Stellar Magazine.

Billy ha riferito ai genitori un episodio particolare: alcuni spiriti sarebbero andati a fargli visita ogni notte per poi riportarlo a casa il mattino seguente. Dubbi e quesiti restano su questa storia, e appurare con certezza se Billy abbia avuto queste informazioni da qualcuno è difficile. Dunque, vista l’età del piccolo, o si tratta di un grande attore o di un caso davvero straordinario.