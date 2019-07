Vino: torna in tutta Italia l’evento ‘Calici di Stelle’, dedicato all’anniversario dello sbarco sulla luna [INFO]

Anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono ‘Calici di Stelle‘, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati durante il periodo che va dal 2 all’11 agosto. Quest’anno l’evento è dedicato al 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’Uai, l’Unione astrofili italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

“Il messaggio che vogliamo rinnovare con ‘Calici di Stelle’, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è soprattutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno”, afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon. “Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D’Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con ‘Calici di Stelle’ portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino“.

Numerosi gli eventi che animeranno cantine, piazze e borghi di tutta Italia dal 2 all’11 agosto. Il Movimento Turismo del Vino Abruzzo è pronto a festeggiare ‘Calici di Stelle’ con cene nei vigneti e interessanti degustazioni storiche nelle diverse cantine, che si ritroveranno l’8 agosto a Ortona per una serata magica nella quale saranno protagonisti i migliori vini abruzzesi in abbinamento a piatti della tradizione marinara regionale, dell’ottima musica e il cielo stellato che accompagna le notti agostane del Castello Aragonese a picco sul Mare Adriatico. Mtv Basilicata accoglierà gli enoturisti al Castello Baronale di Policoro con un walkaround tasting di etichette delle cantine associate, degustazioni di piatti tipici e intrattenimento musicale.

In Calabria Città del Vino si dà appuntamento sulla vetta del Monte Stella, dominante la Vallata dello Stilaro e la costa dello Ionio, per gustare i vini del territorio e parlare di stelle, oppure a Longobardi, dove gli enoappassionati potranno passeggiare, assaggiare i prodotti tipici locali e assistere a un’interessante iniziativa convegnistica sul brigantaggio. In Campania Città del Vino invita gli enoturisti a compiere un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo in Costiera Amalfitana, nel belvedere di Ravello, mentre nel cuore dell’Irpinia si terrà un importante convegno sulla promozione del territorio vitivinicolo. A Guardia Sanframondi torna Vinalia, manifestazione enogastronomica con esposizione e degustazione di vini e prodotti tipici della Regione Campania, in programma dal 4 al 10 agosto. Melizzano, invece, entra nel vivo di Calici di Stelle con l’iniziativa Ri-torna Melizzano Wine Experience.

In Friuli Venezia Giulia appuntamenti col Mtv Fvg a Grado venerdì 9 e sabato 10 agosto, dove i vini saranno presentati, oltre che dagli stessi produttori, anche dall’animatore del vino Giovanni Munisso, e ad Aquileia l’11 e lunedì 12 agosto, dove il vino del territorio farà da protagonista accompagnato da degustazioni dei sapori dell’Agro Aquileiese. Nelle Marche si passerà dalle meraviglie sotterranee alle meraviglie del cielo a Osimo, con degustazioni e visite guidate a lume di candela alle grotte ‘Simonetti’, organizzate da Città del Vino. Sarà possibile inoltre passeggiare lungo i torrioni dello storico camminamento La Scarpa a Morro d’Alba, dove sono previste osservazioni della volta celeste con telescopi.

Il Lazio accoglie ‘Calici di stelle’ con una serie di iniziative nelle piazze e nelle cantine del Mtv Lazio in cui enogastronomia, arte e astronomia si fondono per dare vita a una serata magica, tra performance di pianoforte, osservazione del cielo stellato, passeggiate in vigna al tramonto e cene sotto le stelle. Ad Albenga, in Liguria, Città del Vino darà vita a una grande festa sul lungomare con la presenza dei produttori dei vini del territorio e dei sommelier per accompagnare le degustazioni negli accostamenti con i prodotti tipici locali. Il tutto con buona musica dal vivo. In Lombardia, a Salice Terme, Mtv Lombardia organizzerà una degustazione itinerante, mentre a Milano il Planetario sarà sede perfetta per osservare la volta celeste e poi proseguire con la degustazione all’aperto nei Giardini Indro Montanelli. Il tradizionale BancoAssaggio di Calici di Stelle a Casteggio, inoltre, farà da cornice al concerto del circuito Festival Ultrapadum ’50 anni di Musica, Storia e luna- Un percorso storico di Musica italiana e internazionale’, con risottata a fine concerto. A Sondrio, Città del Vino rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i rinomati vini di Valtellina, la buona musica e la degustazione di prodotti gastronomici locali.

Il Piemonte brinda con alla luna e alle stelle, non solo nelle cantine, ma anche dal ‘Balcone del Monferrato’, nel paese di Albugnano, mentre la serata del 10 agosto sarà l’occasione per celebrare a Ghemme l’importante ricorrenza dei 50 anni dal riconoscimento della Denominazione. Anche Calamandrana, per Città del Vino, entra nella programmazione di ‘Calici di Stelle’: il Festival di satira pop ‘Tuco’ incontra i produttori della Bottega del Vino di Calamandrana. La Puglia sarà animata da diversi appuntamenti eccezionali, come le tre serate organizzate dal Mtv Puglia in tre fra le più belle masserie della regione, le Cene conviviali di ‘Calici di Stelle’ e le proposte di itinerari nei luoghi della cultura e dell’archeologia. Tra le new entry pugliesi, di Città del Vino, a Galatina sarà allestita una ‘Via dell’olio e dei dolci’, con performances jazz in diverse location della città. In Sardegna la magia della notte stellata sarà arricchita dal fascino della location: la degustazione, organizzata da Mtv Sardegna, si terrà a Barumini, importante sito archeologico nuragico. ‘Calici di Stelle’ torna anche a Usini, cortile dell”Ex-Mà’ (Ex-Mattatoio), con una degustazione riservata a un massimo di 280 persone, organizzata da Città del Vino. Decine di migliaia di wine lovers sono attesi in Sicilia a Castiglione di Sicilia per scoprire i vini dell’Etna negli angoli più suggestivi del centro storico, oppure nella a Partinico, new entry di Città del Vino, spettacolare location della Real Cantina Borbonica, voluta da Ferdinando I di Borbone e nel Museo dei Pupi Siciliani, patrimonio Unesco.

Le cantine di Mtv Toscana apriranno le porte agli enoappassionati: vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l’abbinamento vincente della manifestazione, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design e arte. Tra gli appuntamenti di Città del Vino torna anche quest’anno a Siena il fortunato connubio tra arte e vino, che propone agli enoappassionati, ai turisti e ai cittadini una serata magica con degustazioni e aperture straordinarie notturne delle location museali cittadine. Il 10 agosto ‘Calici di Stelle’ torna a Montepulciano con degustazioni in cantina, mercatini, concerti live sotto le stelle ed esibizioni di Sbandieratori e Tamburini. Il Mtv Trentino Alto Adige si dà un appuntamento ‘astro-enogastronomico’ presso il Rifugio Patascoss di Madonna di Campiglio il 10 agosto, con un aperitivo in terrazza, una cena 100% trentina in rifugio in abbinamento ai vini delle cantine presenti e l’osservazione guidata delle stelle, in compagnia degli astrofili e di alcune distillerie trentine.

In Alto Adige, a Bolzano, come ogni anno in occasione della Notte di San Lorenzo, Città del Vino invita a trascorrere una piacevole serata alla scoperta dei vini tipici della città lungo la suggestiva Via dei Portici. Interpretando con entusiasmo il tema dell’edizione il Movimento Turismo del Vino Umbria invita tutti i turisti del vino nelle 18 cantine aderenti della regione per sognare, osservando la luna e le stelle tra i vigneti, con i racconti degli esperti, in una serata allietata da eccellenze enogastronomiche imperdibili. Non mancheranno anche le Città del Vino della regione, che sempre nella stessa notte, renderanno le più suggestive piazze e i vicoli ricchi di sapori e sentori. Il Movimento Turismo del Vino Veneto, Città del Vino e Veneziaeventi propongono la 7ma edizione di ‘Calici di Stelle’ a Cortina d’Ampezzo, sulla terrazza dell’Hotel De la Poste, sabato 10 agosto, mentre il 3 agosto l’appuntamento sarà a Martellago dove il Mtv Veneto propone iniziative tra vino e arte e attività per i più piccoli. Città del Vino si dà appuntamento a Conegliano, nella cornice del Castello di Conegliano, venerdì 2 e sabato 3 agosto, per una nuova edizione di ‘Calici di Stelle’.