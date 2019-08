Diabete, integratori per prevenirlo? Alcuni hanno un effetto nullo o addirittura possono “peggiorare il metabolismo del glucosio”

Secondo una ricerca dell’University of East Anglia (Norwich, Regno Unito), pubblicata sul “British Medical Journal”, contro il rischio di diabete di tipo 2 gli integratori a base di omega 3 hanno un effetto scarso o nullo: l’uso di tali supplementi è molto diffuso perché si ritiene che possano aiutare a proteggere da problemi come il diabete adulto, o addirittura a trattarli.

Lo studio, una revisione sistematica di precedenti lavori commissionata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha concluso che “gli integratori di omega 3 non offrono vantaggi” nel ridurre la probabilità di sviluppare il diabete 2.

Anche i livelli di glicemia, insulina ed emoglobina glicata, misure che indicano come il nostro organismo ‘gestisce’ gli zuccheri, mostrano “valori simili” nelle persone che assumono olio di pesce e in quelle che non lo fanno.

La revisione ha analizzato i risultati di 83 studi randomizzati e controllati pubblicati dagli anni ’60 fino al 2018, tutti della durata di almeno 6 mesi, che hanno coinvolto 121.070 persone con e senza diabete. Tra i partecipanti figuravano uomini e donne provenienti da Nord America, Sud America, Europa, Australia e Asia.

Gli scienziati hanno valutato gli effetti di omega 3 a catena lunga, Ala (acido alfa linoleico), omega 6 e acidi grassi polinsaturi (Pufa), assunti sotto forma di capsule o attraverso alimenti: hanno scoperto che l’aumentato consumo di omega 3 a catena lunga ha avuto “un effetto scarso o nullo sulla diagnosi di diabete o sul metabolismo del glucosio“, e che “a dosi elevate, a livelli riscontrati in alcuni integratori, potrebbe peggiorare il metabolismo del glucosio“.

L’autore principale dello studio, Lee Hooper della Norwich Medical School dell’University of East Anglia, ha spiegato: “Già una nostra ricerca precedente aveva dimostrato che gli integratori di omega 3 a catena lunga, inclusi gli oli di pesce, non proteggono da malattie cardiache, ictus o morte. Questa revisione dimostra che non prevengono né trattano il diabete“. Il consumo di questi integratori “non dovrebbe essere incoraggiato per la prevenzione o il trattamento del diabete. Se le persone scelgono di assumere capsule di olio di pesce per curare o prevenire il diabete, o per ridurre i livelli di trigliceridi nel sangue, dovrebbero usare dosi inferiori a 4,4 grammi al giorno per evitare possibili esiti negativi“.