Estate: 1,6 milioni di italiani in viaggio in camper

circa 1,6 milioni i turisti italiani in viaggio sulle strade delle vacanze con il camper che garantisce ai passeggeri tutti i comfort anche nel caso di lunghe code: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè per quest’estate divulgata nell’ultimo giorno del weekend di grande esodo per le partenze ed i primi rientri segnati dallo sciopero dei casellanti sulle autostrade, con bollino rosso.

Un’allerta che tuttavia secondo Coldiretti/Ixe’ non condiziona il comportamento di piu’ 4 italiani su 10 (42%) che non cambiano la scelta del giorno di partenza o di rientro perché spesso possono godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione

I meno preoccupati – sottolinea la Coldiretti – sono proprio coloro che hanno scelto di viaggiare in camper che garantisce tutti i comodità anche durante il viaggio con la possibilità di mangiare comodamente seduti o di fare un breve sonnellino rigenerante in aree di sosta o magari di cogliere l’occasione per visitare luoghi non programmati uscendo appositamente dall’autostrada ingolfata.

La vera ragione che spinge a fare una vacanza in camper è infatti il desiderio – continua la Coldiretti – di godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. La flessibilità – precisa la Coldiretti – è la qualità piu’ apprezzata dai camperisti insieme alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio che consente di fare una esperienza di turismo “integrale” in pochi giorni, ma anche di cambiare idea a seconda delle condizioni del posto o del meteo.

L’offerta turistica Made in Italy – continua la Coldiretti – ha colto questa opportunità e lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi al mare, nelle città d’arte, in montagna e anche in campagna. Si stima che in Italia – sottolinea la Coldiretti – siano presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono particolarmente apprezzate dagli amanti della vacanza all’aria aperta come i camperisti. Molte aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti – conclude la Coldiretti – si sono attrezzate con l’offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali. Secondo i dati dell’Apc, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del camper nuovo rispetto al 2017, confermando una continua ascesa.