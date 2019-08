Germania: maxi ordine da 190 milioni di compresse di iodio anti-radiazioni

L’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni ha inoltrato un maxi ordine da 190 milioni di compresse di iodio anti-radiazioni a un produttore austriaco, da distribuire alla popolazione in caso di disastro nucleare: lo riporta l’emittente Wdr.

L’ordine da 50 milioni di confezioni sarebbe il più grande mai ricevuto dal gruppo farmaceutico austriaco Gerot Lannach: si tratterebbe di un acquisto a titolo preventivo che è stato confermato dall’Ufficio federale tedesco.

L’istituto afferma di aver seguito le indicazioni della Commissione per la protezione dalle radiazioni che ha elaborato una nuova procedura preventiva dopo il disastro di Fukushima.

I costi dell’operazione si aggirano intorno agli 8,4 milioni di euro, riporta la stampa tedesca.

L’assunzione di alte quantità di iodio dovrebbe evitare che il corpo assuma iodio radiattivo che potrebbe liberarsi eventualmente dai reattori nucleari.

La Germania ha deciso di sospendere la produzione di energia nucleare dopo l’incidente di Fukushima nel 2011: la chiusura definitiva delle centrali nucleari è prevista entro il 2022.