Incendi in Grecia: fiamme a Elafonisos, massimo livello di allarme nel Paese

Massima allerta incendi in tutta la Grecia a causa di elevate temperature, fino a +40°C, forti venti e siccità. Le fiamme sono scoppiate sull’isola di Elafonisos, nel sud. Un hotel e un camping sono stati evacuati per precauzione. Non ci sono state vittime, rende noto l’agenzia Amna. Anche a Maratona, a 42 chilometri da Atene, sono scoppiati degli incendi. La protezione civile ha elevato il rischio incendi a 5, che è il massimo livello, in diverse località del paese, per la prima volta dal 2012. Greci e turisti stranieri hanno ricevuto sms in cui si chiede loro si scongiurare azioni che potrebbero provocare fiamme.